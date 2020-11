Verso Napoli-Milan, probabili formazioni: Rebic torna titolare

Stefano Pioli ha scelto la formazione da schierare in Napoli-Milan al San Paolo. Invece Gennaro Gattuso ha dubbi su modulo e alcuni uomini.

Domenica sera a San Paolo il posticipo dell’ottava giornata di Serie A ci regalerà il big match Napoli-Milan. Una sfida di alta classifica, dato che i rossoneri sono in testa e i partenopei terzi a -3.

Il Diavolo non vince sul campo napoletano da oltre dieci anni. L’ultima vittoria avvenne nell’ottobre 2010, quando la squadra era ancora allenata da Massimiliano Allegri e in quella stagione si aggiudicò l’ultimo Scudetto milanista. In gol Robinho e Zlatan Ibrahimovic nel 2-1 al San Paolo.

Serie A, probabili formazioni Napoli-Milan

Il Milan in panchina non avrà né Stefano Pioli né Giacomo Murelli, entrambi positivi al Covid-19. Sarà Daniele Bonera a dirigere la squadra. A Napoli comunque non ci saranno rivoluzioni nella formazione rossonera, che sarà schierata con il collaudato 4-2-3-1.

In porta Gigio Donnarumma, non ci sono dubbi. Davanti a lui il solito quartetto difensivo composto da Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo i titolarissimi Franck Kessie e Ismael Bennacer, con Sandro Tonali che parte dalla panchina e sarà pronto a subentrare se sarà necessario.

La novità è il ritorno di Ante Rebic come esterno sinistro offensivo. L’assenza di Rafael Leao apre la porta al rientro dal primo minuto del croato, che non è andato in Nazionale e ha potuto migliorare la sua condizione fisica. Sulla trequarti con l’ex Fiorentina e Eintracht ci saranno anche Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. Prima punta, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.

Gennaro Gattuso deve scegliere se schierare il suo Napoli con il 4-2-3-1 oppure con il 4-3-3. La difesa sembra fatta con Di Lorenzo, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly e Mario Rui a proteggere la porta di Alex Meret. In caso di mediana a due, saranno Tiemoué Bakayoko (dovrebbe essere recuperato, sennò giocherà Diego Demme) e Fabian Ruiz davanti alla retroguardia. Altrimenti Eljif Elmas (in ballottaggio con Piotr Zielinski) scalerà dal ruolo di trequartista a quello di mezzala. Hirving Lozano e Lorenzo Insigne gli esterni d’attacco, mentre Dries Mertens sarà il centravanti visti i problemi di Victor Osimhen.

NAPOLI-MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko (Demme), Fabian Ruiz; Lozano; Elmas (Zielinski), Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.