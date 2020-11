Hauge e l’esempio di Saelemaekers: l’obiettivo del norvegese

Jens Petter Hauge punta a guadagnarsi maggiore spazio nel Milan e senza Rafael Leao il minutaggio può crescere. Deve sfruttare le occasioni.

L’infortunio di Rafael Leao non spalanca solamente la porta al ritorno da titolare di Ante Rebic in Napoli-Milan. Infatti, può dare anche a un altro giocatore l’opportunità di avere più spazio. Ci riferiamo a Jens Petter Hauge.

Il 21enne esterno offensivo norvegese finora ha collezionato solamente 4 presenze tra Serie A ed Europa League. Un totale di soli 44 minuti trascorsi in campo. L’assenza di Rafael Leao può consentirgli di avere un minutaggio maggiore per dimostrare le sue qualità.

Hauge vuole convincere Pioli

L’ex gioiello del Bodo/Glimt ha grande desiderio di diventare protagonista nel Milan. È consapevole di dover ancora crescere, non potrebbe essere diversamente vista l’età, però si sente anche pronto per avere maggiore spazio.

Hauge scalpita, Stefano Pioli e lo staff lo monitorano costantemente e sono contenti del suo approccio. Se continuerà così, le occasioni non gli mancheranno. L’esempio è Alexis Saelemaekers, arrivato al Milan un po’ in sordina e che progressivamente ha guadagnato sempre più spazio fino a diventare un titolare.

Per il talento norvegese è più difficile guadagnarsi una maglia da titolare, visto che davanti nel ruolo di esterno sinistro offensivo ha Ante Rebic. E c’è anche Rafael Leao come concorrente. Tuttavia, Hauge ha il potenziale per riuscire a diventare un giocatore importante nelle rotazioni di mister Pioli. Impegno totale e duro lavoro con il tempo vengono premiati.