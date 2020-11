Calciomercato Milan

Il Liverpool cerca un difensore e ha messo nel mirino un obiettivo del Milan. Maldini è avvisato! Le ultime dall’Inghilterra.

Il Milan è a caccia di un nuovo difensore per il calciomercato invernale. Maldini e Massara ci hanno provato in estate per diversi profili: Simakan all’ultimo, ma l’offerta di 20 milioni è stata respinta dallo Strasburgo. Ma per diversi mesi l’obiettivo numero uno è stato soltanto uno: Ozan Kabak dello Schalke 04.

I rossoneri lo avevano messo nel mirino già un anno prima, quando giocava nello Stoccarda. Dopo una lunga trattativa – con tanto di incontro a Casa Milan -, il giocatore scelse appunto lo Schalke 04. Il suo primo anno però non è andato benissimo, e non per colpa sua. Il club ha avuto problemi economici e il Milan ha provato ad approfittarne, ricevendo però un due di picche. La questione potrebbe riaprirsi a gennaio: lo stesso Kabak pensa ad un trasferimento e i rossoneri continuano a cercarlo.

Leggi anche:

Il Liverpool vuole Kabak

Il problema è la forte concorrenza. Le società interessate a lui sono sempre di più, e alcune di queste sono davvero importanti. L’ultima in ordine di tempo è il Liverpool, come scrive The Sun. Con gli infortuni di Van Dijk, Matip e Joe Gomez, Klopp ha fortemente bisogno di un nuovo centrale ed è una priorità per gennaio. Kabak è uno degli obiettivi principali, ma ci sono anche altri nomi.

Non è il primo calciatore accostato sia a Milan che a Liverpool, e nemmeno il primo difensore. Infatti si è parlato anche di Perr Schuurs, l’erede di De Ligt all’Ajax. Piace ai rossoneri, ma gira voce di una prima offerta da 30 milioni dei Reds per acquistarlo. Klopp potrebbe anche pensare di prenderli entrambi: d’altronde c’è tutta la disponibilità economica possibile. Maldini resta alla finestra in attesa di sviluppi: Kabak piace tantissimo e non vuole perderlo.