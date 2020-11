Calciatori turchi più costosi, Calhanoglu secondo: ecco quanto vale

Il prezzo del cartellino di Hakan Calhanoglu ne fa uno dei turchi più costosi. Vediamo insieme la classifica stilata da Transfermarket.

Calhanoglu ha sicuramente i riflettori puntati addosso in questo particolare periodo e una curiosità che potrebbe interessare su di lui è che è il calciatore turco secondo per valore di mercato. Il noto portale Transfermarket, che si dedica con attenzione alle statistiche riguardanti club e giocatori, ha stilato la classifica dei calciatori turchi più cari attualmente.

Ebbene, non è certamente una sorpresa sapere che Calhanoglu è uno dei più costosi, precisamente il secondo con un cartellino dal prezzo di 30 milioni di euro. Avanti a lui soltanto Soyuncu, difensore centrale del Leicester valutato 40 mln di euro. Sotto Calhanoglu, al terzo posto troviamo Merih Demiral, grande amico del 10 rossonero, con un valore di mercato pari a 27 mln di euro.

Tra i primi posti non poteva mancare inoltre Kabak, il gioiello difensivo grande obiettivo della società rossonera. Il cartellino del giovanissimo ha un costo di 25 mln di euro secondo Transfermarket. Chissà se i connazionali, Ozan Kabak e Hakan Calhanoglu non possano ritrovarsi a giocare nello stesso club già a gennaio, a portare in alto il nome del Milan e della Turchia. Ma Calhanoglu rimarrà tra le fila rossonere?

Un cartellino di 30 milioni e il flirt con tre big

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu sta mettendo a dura prova la società rossonera che è disposta ad aumentare l’ingaggio del turco ma non per quanto lui e il suo agente desiderano. Ed ecco che il 10 rossonero sembra offrirsi senza troppe difficoltà ad altre big d’Europa.

Primo fra tutti, il Manchester United pare sia il club più interessato al trequartista. Nelle ultime ore si è difatti parlato di un possibile scambio Calhanoglu-Diogo Dalot, con il portoghese che così diventerebbe un calciatore del Milan a tutti gli effetti. Attenzione però che anche la Juventus non scherza e sembra stia cercando di mettere sul tavolo il giusto scambio per appropriarsi del turco.

Infine, secondo quanto riportato da aeranapoli.it anche la società di De Laurentiis avrebbe mostrato interesse per Calhanoglu. Sta di fatto che Maldini si tiene pronto al contraccolpo nel caso in cui il trequartista decida di lasciare Milano.