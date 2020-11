Decisione a sorpresa di Giroud: la rivelazione dalla Francia

Giroud potrebbe sorprendere tutti con una decisione inaspettata. Il Milan potrebbe dover essere costretto a cambiare i suoi piani.

Oliver Giroud è una delle opzioni del Milan per l’attacco. Un vice Ibrahimovic serve come il pane, e il recente infortunio dello svedese ha rimesso in luce questo buco nella rosa di Pioli. Rebic è un valido sostituto, ma non è il suo ruolo. Così come non è quello di Leao, anche lui out per infortunio in questo momento. L’unica alternativa è Lorenzo Colombo, troppo giovane però per una responsabilità così grande.

Maldini sta pensando di mandarlo via in prestito, proprio come successo con Tommaso Pobega. E i risultati si stanno vedendo. Ma se va via Colombo, serve per forza un altro attaccante. La società è pronta a buttarsi sul calciomercato: l’obiettivo quarto posto non è mai stato così concreto come quest’anno, Elliott dovrà quindi appoggiare l’allenatore e la squadra con qualche investimento. Un centravanti è di fondamentale importanza e Maldini guarda soprattutto alle occasioni che il mercato offre: Giroud è una di queste, poiché è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Giroud potrebbe rinnovare

Il suo addio al Chelsea viene dato per scontato ormai da mesi, nonostante le conferme da parte di Frank Lampard. I Blues lo considerano un calciatore importante e infatti, scrive Le10Sport, non è da escludere un clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante francese. Stando alle informazioni in possesso dei colleghi transalpini, Giroud potrebbe addirittura rinnovare il contratto con il Chelsea nei prossimi mesi. Sarebbe una grande sorpresa visto che da tempo ormai si parla del suo addio.

Giroud è stato molto vicino all’Italia in diverse occasioni. Prima sembrava destinato alla Lazio, mentre l’estate scorsa è stato ad un passo dall’Inter di Antonio Conte, che lo aveva individuato come perfetto vice Lukaku. Poi però è rimasto al Chelsea e adesso pensa addirittura ad un rinnovo. Questo cambierebbe del tutto i piani del Milan, che continua a pensare all’acquisto di un centravanti. Se non sarà Giroud, occhio anche ad altre occasioni: la più interessante è Arkadiusz Milik del Napoli.