Inzaghi sul Milan: “Non sono sorpreso, felice per Bonera”

Pippo Inzaghi parla ai microfoni di Radio Anch’io Sport dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Parole al miele per il Milan e Bonera.

Pippo Inzaghi, attualetecnico del Benevento, è stato intervistato da Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’io sport. Diversi i pareri espressi da Inzaghi riguardo al campionato. Secondo l’allenatore dei giallorossi, le principali candidate allo scudetto sono Juventus, Inter e Napoli.

E anche se non include il Milan tra le favorite alla vittoria della Serie A, riserva parole molto positive per la squadra rossonera e i suoi tecnici:

“Il Milan con continuità sta dimostrando che il lavoro svolto insieme a Stefano Pioli sta dando i suoi frutti. I nuovi giocatori hanno trovato il giusto posto in squadra. Non sono affatto sorpreso e sono felice per Bonera che si è fatto trovare preparato. Sono grandi soddisfazioni per lui.”