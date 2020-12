Milan, tifosi a Milanello | Colloquio con Pioli

Una cinquantina di tifosi rossoneri si sono recati oggi a Milanello: un grande gesto di sostegno alla squadra prima della gara di domani con il Sassuolo.

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, oggi, una cinquantina di tifosi milanisti si sono recati a Milanello. È la prima volta che questo avviene dopo il lockdown della scorsa stagione. I fan rossoneri comprendono il periodo negativo per la squadra.

Tante assenze, troppi infortuni. Oggi, si è aggiunto anche Rebic alla lista degli indisponibili. E così la rosa del Milan è sempre più corta. Mancano tanti giocatori importanti e la partita di domani contro il Sassuolo non sarà affatto semplice.

Il gruppo di tifosi ha così deciso di incoraggiare i ragazzi e il mister, presentandosi direttamente a Milanello, centro d’allenamento della squadra. Dal sito gianlucadimarzio.com, emerge che Pioli ha ringraziato di persona il gruppo di fan rossoneri. Queste le sue parole:

“Con voi allo stadio saremmo ancora più forti, ma sappiamo che ci siete sempre. Lo dico spesso ai ragazzi, il vostro affetto ci da ancora più forza”

Il periodo non è dei migliori, ma domani il Milan deve provare a vincere a Reggio Emilia e mantenere la prima posizione in classifica. Gli applausi al mister e i cori diretti al pullman della squadra partito per la trasferta, potranno aver dato la giusta carica ai ragazzi.