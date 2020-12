Milan, colpo a centrocampo | Pellegatti consiglia un nome

Pellegatti dà un consiglio di calciomercato al Milan per il centrocampo. Secondo lui, Maldini dovrebbe puntare su Riqui Puig del Barcellona.

Il Milan probabilmente a gennaio 2021 prenderà un nuovo centrocampista. Stefano Pioli ha bisogno di un ulteriore innesto nel reparto, dopo aver avuto Sandro Tonali nell’ultima finestra del calciomercato.

Il profilo ideale sembra essere quello di un mediano dotato fisicamente e valido anche tecnicamente. Una sorta di vice Kessie, perché quando manca l’ivoriano si sente l’assenza di muscoli nel centrocampo rossonero. Non a caso in questi giorni si vocifera di un rinnovato interesse per Boubakary Soumaré del Lille.

Calciomercato Milan, Pellegatti “propone” Riqui Puig

Il noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube indica in Riqui Puig un rinforzo adatto alle esigenze del Milan. Il 21enne spagnolo milita nel Barcellona, dove però ha pochissimo spazio. Il suo contratto scade a giugno 2021, anche se il club blaugrana ha l’opzione per poterlo prolungare.

Pellegatti vede Puig un ideale sostituto di Ismael Bennacer in mediana. Infatti, si tratta di un centrocampista tecnico e potrebbe fare comodo a Pioli. Ha già giocato contro il Milan nella International Champions Cup il 4 agosto 2018 e impressionò Gennaro Gattuso, allora sulla panchina rossonera.

Puig è fuori dal progetto di Ronald Koeman, che lo ha anche accusato di essere la “talpa” all’interno dello spogliatoio e che non si opporrebbe a una sua cessione. Recentemente il giocatore è stato accostato a Betis, Leeds e Arsenal.