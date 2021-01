LIVE – Milan-Juventus, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Milan-Juventus: diretta live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul big match della sedicesima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Dopo aver aperto il 2021 con la vittoria a Benevento, il Milan riceve la Juventus a San Siro. Un classico sempre molto sentito della Serie A e che in questa stagione conta ancora di più.

Infatti, la classifica dice che la squadra di Stefano Pioli è prima ed è normale considerarla in corsa per lo Scudetto. Quindi quello di stasera è uno scontro diretto importante per la lotta al tricolore. I ragazzi di Andrea Pirlo sono a -10 e con una partita da recuperare, pertanto hanno maggiore pressione nel dover vincere a Milano.

Pioli con assenze pesanti

Il Milan si presenta alla partita contro la Juventus con diverse assente di rilievo. Mancano Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Gabbia e Rebic. Quest’ultimo, come Krunic, è out a causa della positività al Covid-19 annunciata oggi.

La squadra rossonera dovrà fare fronte alle tante defezioni e riuscire comunque a mettere in campo una prestazione di alto livello. Il fatto che l’Inter abbia perso contro la Sampdoria toglie della pressione, visto che comunque i ragazzi di Pioli saranno in cima alla classifica stasera, però c’è il desiderio di fare un buon risultato contro la Juve. Pirlo a sua volta è senza Morata, Alex Sandro e Cuadrado.

Milan Juve | Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernández; Calabria, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio; Díaz, Frigerio; Colombo, Maldini. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio; Chiellini, Demiral, Di Pardo; Arthur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, McKennie, Portanova; Da Graca. All.: Pirlo.

Arbitro: Irrati di Firenze.