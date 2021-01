Ibrahimovic scalpita per aiutare il Milan | Possibile rientro anticipato

Ibrahimovic vorrebbe tornare prima di Cagliari-Milan del 18 gennaio. L’attaccante lavora per esserci già contro il Torino in Coppa Italia.

Il Milan continua a perdere pezzi. Dopo la positività al Covid-19 di Rade Krunic e Ante Rebic, è arrivato anche l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il turco salterà sicuramente il match di domani contro il Torino.

Nel prossimo match di Serie A i rossoneri avranno sette assenze per problemi fisici o di salute. Tra coloro che non saranno nella lista dei convocati c’è anche Zlatan Ibrahimovic, che continua il suo lavoro per tornare alla migliore condizione e sicuramente ci sarà lunedì 18 gennaio per la trasferta di Cagliari. Lo stesso Stefano Pioli lo ha confermato.

Ibrahimovic torna in Coppa Italia?

Il centravanti svedese ha grande voglia di tornare in campo e aiutare la squadra, soprattutto in questo periodo difficile a causa dei vari infortuni e positività al Covid.

La Gazzetta dello Sport spiega che in termini medici Ibrahimovic sta bene, dunque preme per rientrare. Non è escluso che il suo nome possa comparire nella lista dei convocati martedì per Milan-Torino di Coppa Italia. Un ritorno leggermente anticipato rispetto alla trasferta di Cagliari.

Zlatan non si allena con il gruppo da circa un mese e mezzo, però il suo rientro si avvicina. Il numero 11 rossonero spera di poter essere in campo quanto prima per aiutare i compagni a vincere. Vedremo se farà uno spezzone di partita martedì in Coppa Italia oppure se dovremo aspettare il 18 gennaio a Cagliari.