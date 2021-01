Meité al Milan, nuovi contatti | Trattativa in fase avanzata!

Meité sembra sempre più vicino al Milan: la trattativa è in stato avanzato, si cerca l’accordo sulle cifre del trasferimento

Il Milan sembra aver individuato in Soualiho Meité il rinforzo per il centrocampo. Dopo aver perso Koné, passato per 9 milioni di euro al Borussia M’Gladbach, i rossoneri hanno puntato il mirino sul mediano del Torino, ormai fuori dai piani di Marco Giampaolo (due volte in tribuna nelle partite contro il Milan).

Gianluca Di Marzio sul proprio sito ha dato le ultime news sulla trattativa: secondo il noto esperto di calciomercato, i contatti con il Torino vanno avanti e ci sono stati anche oggi. L’obiettivo è quello di trovare l’intesa con il Toro il prima possibile, anche in serata: si può chiudere in prestito con diritto di riscatto, ma bisogna stabilire le cifre. Inizialmente si parlava di 1 milione per il prestito e 10 milioni per il riscatto.

La trattativa, come spiega Di Marzio, è in stato avanzato e potrebbe arrivare ad una svolta nelle prossime ore. Il Milan sembra aver scelto Meité per il centrocampo, uomo di sostanza più che di qualità.