Svanberg e le voci di mercato sul Milan: la risposta dello svedese

Svanberg è stato interpellato sui rumors di calciomercato che lo associano al Milan. Il centrocampista del Bologna piace anche alla Juventus.

Tra i nomi accostati al Milan in queste settimane c’è anche quello di Mattias Svanberg. Lo svedese è tra i centrocampisti la dirigenza rossonera starebbe valutando per il prossimo calciomercato estivo.

Il Bologna non vuole cedere nessuno dei propri migliori giocatori a gennaio, quindi ogni discorso va rinviato. Nonostante la stagione non eccellente della squadra di Sinisa Mihajlovic, il giocatore ha saputo comunque distinguersi in positivo e ha ancora margini di miglioramento. Ha solo 22 e quindi può crescere ulteriormente.

Calciomercato Milan, parla Svanberg

Svanberg prima di Juventus-Bologna ha parlato a DAZN delle voci di calciomercato che lo accostato al Milan: “Non mi fanno effetto queste voci, sono qui e gioco per il Bologna provando a fare meglio possibile”.

Il centrocampista svedese, che sembra essere anche nel mirino della stessa Juve, non si fa distrarre dalle indiscrezioni sul suo futuro. È concentrato sulla sua attuale squadra, c’è una salvezza in Serie A da conquistare e non pensa a un eventuale trasferimento.