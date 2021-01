Milan, Bennacer vicino al rientro | L’annuncio di Pioli!

Bennacer è pronto a rientrare, lo ha annunciato Pioli nell’intervista a Milan TV. Un ritorno fondamentale per l’allenatore

Il Milan domani affronterà l’Inter nell’atteso derby di Coppa Italia. I rossoneri, reduci dal pesante ko di campionato contro l’Atalanta, devono dare una risposta importante. Hanno battuto i nerazzurri in campionato, ma nel frattempo sono cambiate molte cose e la situazione è molto diversa. Infatti, come detto da Stefano Pioli nell’intervista a Milan TV, questa è una partita secca e tutto può succedere.

Proprio durante le dichiarazioni rilasciate al canale tematico rossonero, l’allenatore ha fatto un importante annuncio per quanto concerne Ismael Bennacer. Il centrocampista è infortunato da diverse settimane: un’assenza molto pensate per la formazione di Pioli, che lo considera fondamentale. Anche i tifosi lo considerano tale, tanto da implorare il suo veloce rientro. Che ormai sembra davvero ad un passo.

Infortunio Bennacer, rientro per Bologna-Milan

Stando a quanto riferito dal tecnico, l’ex Empoli dovrebbe tornare a disposizione per la prossima partita di campionato, in programma sabato alle 15:00 contro il Bologna. Molto probabilmente Pioli non lo schiererà dal primo minuto ma a partita in corso: in questo modo gli darà tempo di rimettere minuti nelle gambe e ritrovare il feeling col campo. Ma quello di Bennacer è un rientro fondamentale in vista di tutti gli impegni che il Milan avrà da qui a fine campionato.