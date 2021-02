Milan, calendario febbraio 2021: date e orari dei match

Milan, tutti gli impegni in programma a febbraio 2021 tra Serie A ed Europa League

Febbraio, da sempre, rappresenta un vero e proprio spartiacque nel corso della stagione prima del rush finale. A differenza delle stagioni più recenti, il Milan si presenta ai nastri di partenza del secondo mese dell’anno, in ben altra situazione di classifica con un primo posto da difendere dagli assalti delle inseguitrici. Una vera e propria bagarre in vetta con distanze ridottissime tra le varie contendenti per i primi quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, competizione dalla quale i rossoneri mancano dal 2013.

Un calendario di match, quello di febbraio, che si prospetta davvero molto impegnativo per Ibrahimovic e compagni, reduci da un’ultima parte di gennaio altalenante con le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Inter (in Coppa Italia) cui si è aggiunta la vittoria di Bologna (1-2) alla 20.a giornata, la prima del girone di ritorno.

I match di Febbraio 2021

Complice l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan sarà impegnato, nella prima parte di febbraio, esclusivamente in campionato contro Crotone e Spezia, due match almeno sulla carta molto abbordabili e che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare.

Febbraio diventerà rovente dal 18 febbraio con l’andata dei sedicesimi di Europa League, a Belgrado, contro la Stella Rossa di Stankovic. Tre giorni dopo l’attesissimo Derby di ritorno contro l’Inter che precede il match di ritorno con i serbi a San Siro. Il mese si concluderà con un’altra partita da brivido, all’Olimpico, contro la Roma.

Di seguito, il calendario del Milan a febbraio con data, orario e dove seguire le partite