Milan-Crotone diretta tv e streaming: dove vederla oggi 7 febbraio

Milan-Crotone in campo per la 21.a giornata di Serie A.

Vincere per rispondere a Inter e Juventus, riprendersi il primato in classifica e distanziare ulteriormente alcune delle rivali per la zona Champions. Non sono ammessi altri risultati per il Milan che oggi, 7 febbraio, ospita il Crotone ultimo in classifica per la 21.a giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno.

Come da consuetudine (purtroppo), anche nella sfida odierna, Pioli deve fronteggiare assenze importanti con Diaz e Kjaer infortunati cui si sono aggiunti Bennacer fermato da un principio di bronchite e Tonali out per un problema al polpaccio. Torna Calhanoglu, guarito dal Covid. Il turco dovrebbe comunque partire dalla panchina. Assenza pesante anche nel Crotone con Stroppa che deve rinunciare allo squalificato Messias e a Cigarini.

Milan-Crotone, la diretta tv

Milan-Crotone è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà la partita in diretta sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Sul digitale terrestre, diretta sui canali 473 e 483. Telecronaca affidata a Massimo Compagnoni con l’ex rossonero, Massimo Ambrosini. A bordo campo Beppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Ampio pre e post partita nello studio di Alessandro Bonan.

La diretta streaming

Gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Crotone in streaming su Sky Go, se disponibile nel relativo pacchetto di abbonamento. Per accedere a Sky Go, da pc e smartphone, occorre scaricare l’applicazione, registrarsi oppure se si è già in possesso inserire le proprie credenziali di accesso. La partita è disponibile sui canali sopracitati, selezionabili dal menù Canali in diretta oppure direttamente dalla finestra in home page.

Chi non è abbonato a Sky può usufruire di NowTV, la piattaforma streaming di Sky che consente agli utenti registrati di acquistare singoli eventi o pacchetti di abbonamento. NowTV è disponibile all’indirizzo omonimo su pc. Dopo essersi registrati, basta seguire le istruzioni per accedere ai singoli eventi acquistabili con un metodo di pagamento consentito.