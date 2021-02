Il Milan pensa già a rinforzare la corsia di destra, in vista della prossima stagione. Dalla Francia arriva il gradimento di Thauvin: ha scelto i rossoneri

Gli occhi del Milan sono dritti verso la Ligue 1. Dopo l’acquisto di Leao dal Lilla nell’estate del 2019, Maldini sarebbe pronto a portare in Italia un altro attaccante dalla Francia. Si tratta di Florian Thauvin, ala destra del Marsiglia, che già dal qualche tempo era finito nel radar dei dirigenti rossoneri. Dopo le voci su un suo possibile approdo in Italia già nella scorsa finestra di mercato estiva, il duo Maldini-Massara sta valutando un trasferimento a fine contratto, visto che il 28enne è in scadenza nel 2021.

Al di là delle Alpi, intanto, arrivano gradimenti da parte della bandiera del Marsiglia, che avrebbe espresso la volontà e il gradimento di firmare con i rossoneri, soprattutto in vista del verosimile approdo del diavolo in Champions League nella prossima stagione. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la concorrenza da battere sarà ardua, visto l’interessamenti di diversi Club pronti a ingaggiarlo a costo zero.

Thauvin vuole il Milan

Sulla questione Thauvin è intervenuto di recente anche Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di calciomercato, in una recente intervista, ha parlato di interessamento da parte di Thauvin per i colori rossoneri. Intanto il Milan prova a già a pensare di rafforzare la corsia destra d’attacco, visto che quel ruolo momentaneamente è occupato da Castillejo e Saelemaekers.

Lo spagnolo, a differenza del collega belga, non sta convincendo – nonostante il suo impegno e la sua duttilità. L’affare Duglas Costa, per il momento, sembrerebbe essere sfumato, e Maldini starebbe pressando per portare l’ala francese già a giugno. Il contratto è in scadenza, ma il campione del mondo sembra apprezzare la destinazione. Fondamentale il ritrovato appeal del Milan anche a livello internazionale, che potrebbe portarlo a giocare la Champions League da protagonista.