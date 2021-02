Infortuni Mandzukic e Bennacer: il punto sulle condizioni fisiche

Mandzukic e Bennacer sono infortunati, Pioli non li avrà per Milan-Stella Rossa. Da capire ancora i tempi di recupero esatti dei giocatori.

Preso a gennaio per essere una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic, finora Mario Mandzukic non è riuscito a dare il contributo sperato. Tra ritardo di condizione fisica e infortuni non ha ancora inciso al Milan.

Dopo la partita di Europa League contro la Stella Rossa, il centravanti croato ha accusato un problema muscolare e ha dovuto saltare il derby di campionato contro l’Inter. Un vero peccato, considerando che in partite del genere un giocatore con le sue caratteristiche può sempre fare comodo. Anche se visto come è andato il match, la presenza dell’ex Juventus non sarebbe bastata.

Mandzukic e Bennacer infortunati: le ultime news sulle condizioni

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, Mandzukic ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e difficilmente sarà convocabile per Milan-Stella Rossa di Europa League. In questi giorni si capiranno meglio le condizioni fisiche dell’attaccante croato. Secondo La Repubblica, lo stop potrebbe essere persino di circa tre settimane.

Nel derby Milan-Inter anche Zlatan Ibrahimovic ha accusato un piccolo problema muscolare, nello specifico l’indurimento di un polpaccio. Niente di grave, ma Stefano Pioli e lo staff dovranno valutare la situazione. Convocazione possibile per giovedì, ma lo svedese potrebbe andare in panchina per fare spazio a Rafael Leao come titolare dell’attacco.

Sicuramente non ci sarà Ismael Bennacer, alle prese con un irrigidimento del muscolo tendineo del flessore della coscia destra. I tempi di recupero andranno valutati giorno per giorno. L’ex Empoli dovrebbe saltare anche la trasferta di Roma.

Nella lista dei giocatori con problemi fisici c’è anche Daniel Maldini, che ha saltato le ultime gare per affaticamento muscolare. Invece è rientrato proprio per il derby Brahim Diaz, anche se non ha giocato. Un recupero importante. Ieri lo spagnolo ha giocato una partitella con la Primavera assieme ai compagni non impiegati contro l’Inter.