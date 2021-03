Clamoroso, altri due infortuni: saltano Verona-Milan | Rosa decimata!

Secondo le notizie dell’ultim’ora anche Tonali e Theo Hernandez non sono al meglio della condizione. Per questo i due partiranno dalla panchina contro il Verona

Domani pomeriggio si giocherà un importante Hellas Verona–Milan, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Per i rossoneri conquistare il successo, e quindi i tre punti, sarebbe essenziale per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League.

Mantenersi tra le prime quattro posizioni della classifica è il primo vero obiettivo della stagione per la squadra di Pioli; peccato che l’emergenza infortuni stia duramente condizionando i piani dei rossoneri.

Domani, contro gli uomini di Juric, saranno assenti Bennacer, Mandzukic, Ibrahimovic, Calhanoglu e per ultimo Ante Rebic, aggiuntosi oggi alla lista degli infortunati del Milan. Una situazione paradossale, che ricatapulta i ragazzi di Pioli a gennaio, quando le assenze avevano decimato completamente la rosa.

Oggi, la situazione non è certamente migliore, anzi. La maggior parte degli infortunati sono dei titolarissimi di Stefano Pioli. Ma sembra non esserci mai fine al peggio.

Secondo le ultime notizie comunicate da Sky Sport, per il match di domani non sono al massimo della condizione altre due pedine essenziali dello scacchiere di Pioli. Adesso è totale emergenza in casa Milan.

Verona-Milan, out Theo e Tonali: la formazione

Sky Sport ha da poco comunicato che Sandro Tonali e Theo Hernandez – che da previsione dovevano partire titolari domani – sono usciti acciaccati dagli allenamenti settimanali. I due quindi partiranno dalla panchina, con Dalot e Meite a sostituirli nei rispettivi ruoli.

Ma non è finita qui, perchè anche Jens Petter Hauge non è al massimo della condizione, per questo Saelemaekers è il favorito a sostituire Ante Rebic nella fascia sinistra d’attacco.

Tutto ciò è davvero al limite dell’assurdo. Pioli avrà a disposizione una rosa cortissima, con pochi cambi a disposizione. La gara di domani metterà a dura prova il Milan, che dovrà tentare il tutto per tutto per non lasciarsi abbattere mentalmente dalle tante assenze. Ecco quindi la formazione di domani:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.