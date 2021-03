Calhanoglu rinnoverà il contratto col Milan: conferme dalla Turchia

Salvo colpi di scena, Calhanoglu prolungherà il proprio contratto con il Milan. Arrivano delle conferme direttamente dalla Turchia sulla sua permanenza in rossonero.

Una buona notizia di questi ultimi giorni è il recupero di Hakan Calhanoglu per Milan-Napoli. Mister Stefano Pioli lo ha convocato per il match di stasera.

Salvo sorprese, il numero 10 rossonero partirà titolare a San Siro. Ha grande voglia di tornare a dare il suo contributo alla squadra, anche per ribadire la sua importanza e di meritarsi un ricco rinnovo di contratto. Da ricordare, infatti, che c’è ancora una trattativa in corso per prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno 2021.

Milan news, Calhanoglu verso il rinnovo di contratto

La volontà di Calhanoglu è quella di rimanere al Milan. Il giornalista turco Ekrem Konur a SempreMilan.com ha confermato il desiderio del giocatore di continuare a vestire la maglia rossonera, nonostante il suo agente Gordon Stipic abbia avuto contatti con più squadre. Anche il Galatasaray si è fatto avanti, ma l’ingaggio di Hakan è un problema per il club di Istanbul.

Konur svela che è stato addirittura Zlatan Ibrahimovic a chiedere a Calhanoglu di restare al Milan. Inoltre, sembra che la distanza tra domanda e offerta sia ormai minima. Se non ci saranno sorprese clamorose, l’ex Bayer Leverkusen firmerà il rinnovo di contratto con la società rossonera.

Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara devono accelerare la trattativa con Stipic. Ci sono alcuni dettagli economici sui quali accordarsi e presto dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, si spera quello definitivo.

Questa telenovela, come quella inerente il rinnovo di Gigio Donnarumma, sta andando avanti da troppo tempo ed è ora di concluderla positivamente. Calhanoglu oggi percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione e il Milan è pronto a garantire un aumento sostanzioso. Il nuovo stipendio sarà di almeno 4 milioni e dovrebbe prevedere dei bonus che scatteranno a specifiche condizioni.