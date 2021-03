Kessie, per il rinnovo l’agente spara alto: la richiesta

Franck Kessie è diventato un punto di riferimento per il Milan che vuole blindarlo prima della scadenza del suo contratto.

Il Milan, vista la complessa situazione rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, non vuole ripetere ulteriormente questa situazione coi suoi top player. Per questo motivo la società di via Aldo Rossi ha cominciato il dialogo per prolungare il contratto di Franck Kessie, in scadenza nel 2022.

I procuratori del centrocampista ivoriano hanno incontrato i dirigenti rossoneri in questa settimana ponendo le prime richieste per una intesa. Ovviamente i rappresentati di Kessie hanno chiesto un lauto aumento per il loro assistito che è sempre più il leader dentro e fuori dal campo, tanto da essere chiamato il “Presidente” all’interno dello spogliatoio.

Rinnovo Kessie: l’agente chiede più del doppio

Il valore di Franck Kessie è aumentato esponenzialmente passando dai 20 milioni del 2019 agli attuali 50 milioni di euro di valore di mercato secondo il portale specializzato Trasfertmarkt. Una crescita che non può slegarsi dal rendimento in campo, dove in stagione l’ivoriano ha toccato quota 10 gol, 9 dei quali in campionato.

Una crescita che ha attirato sul centrocampista rossonero le attenzioni di tutti i top club europei costringendo il Milan ad accelerare i dialoghi per il rinnovo. Il calciatore attualmente guadagna 2.2 milioni di euro fino al 2022, ma per prolungare l’accordo la richiesta è molto più elevata.

Stando a TuttoSport il procuratore del numero 79 rossonero ha chiesto ben 5 milioni di euro a stagione per rinnovare il rapporto tra le parti. Una cifra distante dai 3.5 milioni offerti dal club di via Aldo Rossi che tuttavia ha fissato un nuovo incontro con la rappresentanza del calciatore per ridurre il divario tra la domanda e l’offerta.

Il Milan vuole comunque chiudere la trattativa prima dell’estate, quando il club conoscerà il proprio destino europeo, sapendo che l’ingresso in Champions League sarebbe un trampolino sia economico che di prestigio.

Kessie festeggia l’ingresso in Coppa d’Africa

Non solo un gran momento con il Milan ma anche con la sua Costa d’Avorio: Franck Kessie esulta per la qualificazione della sua nazionale alla Coppa d’Africa 2022. Il calciatore ha postato una foto con un messaggio entusiasta dopo che la vittoria di ieri sera ai danni del Niger per 3-0 ha permesso agli Elefanti di accedere alle fasi finale della competizione.

