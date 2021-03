Mancini sul rinnovo di Donnarumma: “Non mi preoccupa”

Roberto Mancini parla del rinnovo tra Milan e Donnarumma durante la conferenza stampa della nazionale italiana.

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene banco anche a Coverciano, quando la questione è stata sottoposta al Commissario Tecnico della nazionale, Roberto Mancini. L’allenatore dell’Italia ha tagliato corto in merito alla questione, non dando molto risalto alla cosa e ha detto di puntare sul ragazzo e sulla sua professionalità.

Mancini ha schierato Donnarumma in entrambe le partite di qualificazione al prossimo mondiale e dovrebbe consegnargli le chiavi della porta anche nella sfida di domani alla Lituania.

Leggi anche:

Mancini non è preoccupato dal rinnovo di Donnarumma

Lo scontro tra Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è arrivato anche nel ritiro della nazionale italiana. I tecnico della nazionale ha parlato della sfida dell’Italia alla Lituania ma ha poi glissato quando un cronista ha chiesto se il rinnovo del portiere del Diavolo potesse essere una causa di disturbo per il calciatore in vista dell’Europeo. Il CT si è limitato a commentare così: “Rinnovo di Donnarumma? non sono assolutamente preoccupato”.

Una dichiarazione che mostra quanto il tecnico punti alla professionalità dell’estremo difensore rossonero, che malgrado le voci ha un ottimo rendimento sia in nazionale che nel club.