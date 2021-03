Sky – Donnarumma, clamoroso Raiola: rifiuta l’offerta e chiede il doppio

Clamorose le ultime indiscrezioni di Di Marzio sul rinnovo di Donnarumma. Raiola rifiuta l’offerta del Milan e chiede il doppio

In un periodo di sosta senza molto altro di cui parlare, è venuto fuori di nuovo il dilemma Donnarumma. Ormai lo sanno tutti: è in scadenza fra pochi mesi e non c’è ancora un accordo di rinnovo. Il Milan, che finora ha lavorato sotto banco a questa operazione, continua a non sbilanciarsi in merito. Intanto arrivano voci e indiscrezioni da più fonti, alcune positive – come quella di ieri de La Stampa -, altre un po’ meno, ed è quella di cui parliamo in questo articolo.

Durante la trasmissione “23” su Sky Sport, c’è stato un importante intervento di Gianluca Di Marzio in merito alla questione. E le sue dichiarazioni rischiano di alimentare le polemiche intorno alla figura di Mino Raiola, indicato dai tifosi del Milan come il colpevole principale di questi ritardi. Il noto esperto di calciomercato ha parlato di una importante offerta della società rossonera rifiutata dal procuratore, anzi due. La prima, quella di qualche mese fa, di 6 milioni più uno di bonus in caso di qualificazione in Champions, subito rispedita al mittente; la seconda, più recente, di 7 milioni di euro più uno di bonus (sempre legato alla Champions) per cinque anni. Anche questa, purtroppo, non accontenta le richieste di Raiola che, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, ha sparato una cifra davvero clamorosa.

Leggi anche:

Rinnovo Donnarumma, Raiola spara altissimo

Stando a quanto riportato di Di Marzio, infatti, la richiesta del procuratore sarebbe di 12 milioni a stagione per il suo assistito, praticamente il doppio dell’offerta del Milan o quasi. In più, Raiola vuole capire quali sono i progetti futuri del club perché ha un solo desiderio per Gigio: giocare la Champions con continuità. Una richiesta importante che un club come quello rossonero, seppur in crescita rispetto agli ultimi anni, non può di certo promettere. La trattativa, conclude il giornalista, è in stand-by: ci sono stati dei nuovi contatti nei giorni scorsi, ma la situazione non si schioda.

È chiaro che il Milan non accetterà mai la proposta di Raiola. 12 milioni sono tanti, troppi per le casse di via Aldo Rossi, soprattutto con una crisi in corso dovuta al Covid. Sono addirittura molti di più di quelli che percepisce Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che davvero sposta gli equilibri della squadra. Donnarumma è un grande portiere ed è destinato a fare la storia del suo ruolo, ma queste cifre sono impensabili per il calcio di oggi. Infatti, non solo i rossoneri: nessun club in Europa in questo momento sarebbe disposto a mettere sul piatto così tanti soldi per lui, anche se a parametro zero. Speriamo che ad avere la meglio sarà il buon senso e soprattutto la voglia di Gigio di restare. Su questo siamo pronti a metterci la mano sul fuoco.