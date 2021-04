Calciomercato Milan, confermato l’addio al Real Madrid: futuro in Bundesliga?

Il Milan in queste ore potrebbe essere beffato nella corsa a un obiettivo a parametro zero per la prossima sessione di mercato.

Il Milan è consapevole che arrivare a conquistare i calciatori prossimi alla scadenza di contratto sarebbe vitale per le proprie casse. Gli atleti con un accordo in scadenza a giugno possono già legarsi con altre squadre per la prossima stagione senza alcun dispendio di denaro.

Il club di via Aldo Rossi in questi mesi ha seguito diversi atleti prossimi allo svincolo, tuttavia al momento non è riuscito ancora a portare in porto nessuna firma. Tra le cause c’è il coinvolgimento della società nelle tortuose trattative per i prolungamenti di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu che stanno costringendo la dirigenza agli straordinari.

Inoltre per molti calciatori sono arrivati stop indesiderati: Otavio del Porto ha deciso di rinnovare coi lusitani, mentre Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia chiede un contratto troppo esoso per le casse del Diavolo. In queste ore un altro obiettivo dei rossoneri potrebbe sfumare, questa volta per via di un accordo con un altro club.

Il Bayern Monaco su Lucas Vazquez

Il Milan aveva messo da diverso tempo gli occhi su Lucas Vazquez del Real Madrid. L’ala destra dei Blancos è ai ferri corti con la società per via di un rinnovo di contratto che non è arrivato. I madrileni avevano proposto un prolungamento di contratto alle stesse cifre, tre milioni di euro, di quello attuale. Il calciatore invece avrebbe gradito un adeguamento al rialzo del suo introito, forte della profonda stima che il tecnico Zinedine Zidane ha nei suoi riguardi.

Stando al sito spagnolo Todofichajes il calciatore avrebbe rivelato ad alcuni conoscenti che dal prossimo luglio sarà uno svincolato e che sonderà il mercato dei parametri zero alla ricerca di un accordo più remunerativo di quello percepito a Madrid.

Lo stesso sito racconta che il Bayern Monaco si è mosso per l’ala destra e sarebbe pronto ad accontentare l’atleta per quanto riguarda l’importo richiesto. Vazuqez gradirebbe la destinazione, soprattutto perché il club bavarese permetterebbe al calciatore di lottare per la vittoria della Champions League.