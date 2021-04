Calciomercato Milan, la rivelazione: “Lo scout segue 90/100 giocatori”

Fabrizio Romano ha fatto una particolare rivelazione. Secondo il noto giornalista, il Milan monitora più di 90 profili attraverso lo scouting

Ci è ormai abbastanza chiara la politica gestionale del Milan sotto la guida di Elliott. Il club rossonero ha visto crescere i suoi numeri, sia in termini di sostenibilità finanziaria, che di risultati sul campo.

Tutto questo grazie a delle strategie mirate all’acquisto di giovani talenti, a prezzi moderati. E sin qui è chiaro che tale scelta gestionale ha ripagato a pieno. Senza però il sostanziale contributo dell’attività di scouting ciò non sarebbe stato possibile.

E gran parte del merito va chiaramente attributo a Geoffrey Moncada, uno dei più famosi osservatori calcistici del panorama europeo; colui che ha portato a galla il talento di Mbappè. Moncada è ora il capo scouting del club rossonero, un grande professionista che dirige l’intera attività d’osservazione del Milan.

Grazie a lui e alla sua squadra di talent scout, il Diavolo ha potuto arricchirsi e crescere grazie a giocatori come Theo Hernandez, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Jens Petter Hauge…. E il Milan sembra intenzionato a mantenere questa linea di mercato.

Negli ultimi giorni anche il nome di Albert Sambi Lokonga è stato accostato al club rossonero, come possibile rinforzo della mediana, e quindi sostituto di Souahilo Meite. Parliamo di un giovanissimo, un ventunenne in forza all’Anderlecht, che gli scout rossoneri tengono d’occhio da parecchio tempo.

Leggi anche:

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha confermato sul suo canale Twitter che il Milan è realmente interessato ad Albert Lokonga.

Nel confermare tale indiscrezione Romano ha anche svelato un particolare che riguarda l’attività di scouting del club rossonero.

Infatti, il giornalista, in risposta ad un utente sulla famosa piattaforma social, ha rivelato: “Se vogliamo menzionare tutti i giocatori che il Milan sta osservando attraverso lo scouting … possiamo fare una lista con i nomi 90/100 fratello”.

if we’ve to mention all the players AC Milan are scouting… we can do a list with 90/100 names brother 😄

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2021