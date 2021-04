Italia, non si placa il focolaio Covid: positivo anche Pessina

Matteo Pessina è l’ultimo giocatore della Nazionale Italiana ad essere risultato positivo al coronavirus. L’Atalanta lo ha comunicato con una nota ufficiale

Dopo la recente positività di Federico Bernardeschi, oggi è toccato a Matteo Pessina. Il giocatore dell’Atalanta è l’ennesimo azzurro ad aver contratto il Covid all’interno della bolla del ritiro della Nazionale Italiana. Il tampone effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo.

Salgono quindi a dodici in totale i soggetti, tra staff e calciatori, positivi al coronavirus.

La società Atalanta ha informato della positività di Matteo Pessina attraverso una nota ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento”, spiega il club nerazzurro in una nota.

“La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.