Milan, obiettivo Kvaratskhelia: c’è anche un’altra big

Uno dei primi obiettivi del mercato del Milan è Kvaratskhelia, ala sinistra del Rubin Kazan. Ma un altro club domani incontrerà l’entourage del giocatore!

Khvicha Kvaratskhelia ha completamente rapito l’attenzione del Milan. Da parecchio tempo gli scout del club rossonero monitorano il giocatore e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per prelevarlo dal Rubin Kazan (squadra russa nel quale milita Khvicha).

Secondo le ultime notizie, però, questa può diventare una vera e propria impresa. Kvaratskhelia è considerato l’astro nascente della Georgia, e sono tante le big europee ad aver messo gli occhi su di lui. La Juventus, ad esempio, è l’altra italiana in pressing sul 20enne ala sinistra.

Stamattina avevamo parlato delle considerazioni fatte dall’agente di Kvaratskhelia. Questo ha rivelato di aver già avuto contatti con cinque club per il futuro del suo assistito; non sarà quindi cosa facile per la dirigenza rossonera portarlo a Milano.

Addirittura, c’è una big di Eredivise pronta all’offerta per aggiudicarsi il talento georgiano.

Domani incontro tra Ajax e agenti di Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di calciomercato.it, l’Ajax ha concretamente l’intenzione di acquistare Kvaratskhelia dal Rubin Kazan. Non a caso, domani è previsto un incontro tra i rappresentanti del club olandese e l’entourage del calciatore georgiano.

Secondo quanto appreso dalla medesima fonte, la squadra russa richiederebbe per il suo astro nascente una somma vicina ai 20-25 milioni. Cifra niente male, se consideriamo la serie nel quale milita il calciatore e la poca esperienza accumulata.

Ma è chiaro che una così ampia concorrenza fa lievitare il valore di mercato di Kvaratskhelia, che in questa stagione ha messo in mostra il meglio di se. In 22 partite giocate ha messo a segno quattro gol e realizzato otto assist; numeri che lasciano intendere quanto questo giocatore di vent’anni potrà fare la differenza tra non molto tempo in un top club.

Viene considerato come il calciatore georgiano più talentuoso di sempre, non male come etichetta di inizio carriera. È chiaro che il Milan, se vorrà davvero acquisire Kvaratskhelia , dovrà vedersela con una spietata concorrenza.

La volontà del giocatore potrà essere la chiave di svolta.

A Stefano Pioli farebbe molto comodo un giocatore acerbo come Khvicha: è un’ala sinistra, ma è duttile nel ricoprire tutti e tre i ruoli della trequarti campo. Studiarlo e lavorarci su potrebbe essere da grande stimolo sia per il calciatore che per il tecnico rossonero.