LIVE | Superlega, è ufficiale: l’Inter è fuori! Out anche l’Atletico Madrid

Si preannuncia una lunga giornata per il calcio mondiale. Attese novità in merito alla Superlega: seguile live con MilanLive.it

Aggiornamento 12:32 – Importante intervista di Agnelli a Reuters: “Non vi dirò quanti club mi hanno chiesto di entrare nella Super League…” (CLICCA QUI)

Aggiornamento 12:10 – Anche l’Atletico Madrid si chiama fuori: poco fa è apparso il comunicato ufficiale del club spagnolo.

Aggiornamento 12:03 – UFFICIALE: l’Inter è fuori dalla Super League!

📢 | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👉 https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

Aggiornamento 11:15 . Agnelli a Reuters: “Convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre”.

Aggiornamento 11:05 – Il giornalista Simon Evans, con un tweet, afferma che Andrea Agnelli ha ammesso a Reuters che la Superlega non può andare avanti per via dell’abbandono dei sei club inglesi.

Andrea Agnelli, Super League vice chair and Juventus chairman just told Reuters they can no longer progress with the breakaway after the exit of the six English clubs. — Simon Evans (@sgevans) April 21, 2021

Dopo la lunga notte che ha portato alla sospensione della Superlega, per via dell’addio al progetto dei club inglesi, in mattinata sono arrivate le parole di Urbano Cairo, che chiede un passo indietro nella politica del calcio italiano da parte di Milan, Inter e Juventus, e di Aleksander Ceferin. Il numero uno della UEFA ha accolto le squadre che hanno lasciato la lega: “La cosa importante ora è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport”.

Ora c’è attesa per capire la posizione ufficiale dei due club milanesi, che stando alle ultime news arrivate nella notte, sembrano pronte ad abbandonare la Superlega.