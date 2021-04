Calciomercato Milan – Il centrocampista si offre: futuro in Italia possibile

Il Milan sta seguendo con attenzione un giovane centrocampista turco. Il talento del Feyenoord è in vendita, ma c’è anche la Roma su di lui

Nella giornata di ieri avevamo parlato dell’incontro a Casa Milan tra l’entourage di Orkun Kokcu e la dirigenza rossonera. Il giovane turco è sotto i riflettori di grandi squadre, non soltanto del Milan dunque.

La sue ottime prestazioni con il Feyenoord, squadra nella quale milita dal 2018, hanno messo in evidenza le sue qualità di centrocampista. Kokcu sembra adatto a ricoprire diversi ruoli della metà campo, dal mediano alla mezzala; ed inoltre, date le sue buone doti offensive, può agire senza problemi da trequartista.

La sua visione di gioco ed intelligenza tattica lo hanno reso uno dei calciatori più prestigiosi d’Olanda e adesso il Feyenoord può concretamente essere pronto a cederlo. Perchè? Perché la società olandese versa in una situazione economica mediocre, e ha bisogno di far cassa.

Addirittura, i 25 milioni di euro – valutazione di mercato di Kokcu dell’anno scorso, quando l’Arsenal si era fatto avanti per lui – rappresentano una somma destinata ad abbassarsi, appunto perché il Feyenoord ha bisogno di entrate nell’immediato.

L’incontro di Maldini e Massara con il padre di Orkun, avvenuto ieri, getta delle buone basi per l’avvio di una trattativa. Ma attenzione, perchè anche la Roma segue con interesse il suo profilo.

Sfida Milan-Roma per Kokcu

Come riportato da calciomercato.com, anche la Roma di Friedkin ha adocchiato Orkun Kokcu. Ad oggi, la società giallorossa, insieme al Milan, sembrano essere i club più interessati al giocatore. Non sarebbe la prima volta che le due società italiane si contendono un obiettivo di mercato, ma chissà in questo caso chi possa aver la meglio.

Kokcu ha un contratto col Feyenoord sino al 2025, ma come dicevamo, il Feyenoord sarebbe disposto a privarsi di uno dei suoi maggiori talenti già in estate, a causa della disastrosa situazione finanziaria. In più, il prezzo potrebbe essere nettamente conveniente.

Staremo a vedere quali colpi di scena riserverà il mercato estivo, e se quella per Orkun Kokcu diventerà una serrata battaglia tra Milan e Roma. Come accennato già ieri, anche il Lione sembra interessato al ventenne centrocampista del Feyenoord.