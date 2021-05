Arbitro Bologna-Juve: la profezia di Mihajlovic si è avverata

Sinisa Mihajlovic ci ha azzeccato! Il tecnico rossoblu aveva fatto una previsione su quello che sarebbe stato l’arbitro di Bologna-Juventus

Sono state da poco rese note le designazione arbitrali per la 38° giornata di Serie A. Come ben sappiamo, domenica 23 maggio alle ore 20.45 si giocheranno i tre match fondamentali a decidere le sorti di Napoli, Juventus e Milan. Soltanto due tra queste riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League.

Per quanto riguarda i rossoneri, tutto dipenderà dalle loro volontà e capacità di ottenere i 3 punti contro l’Atalanta. Ciò non toglie, che magari una tra Juventus e Napoli potrebbe inciampare e quindi autoeliminarsi dalla lotta Champions. Difficile, ma il calcio è un bel gioco anche perchè molto imprevedibile!

A proposito di Juventus-Bologna e di designazioni arbitrali…giorni fa, Sinisa Mihajlovic aveva fatto una previsione su quello che sarebbe potuto essere l’arbitro in campo nel match contro i bianconeri. In maniera stupefacente e simpatica, il tecnico ex Milan ci ha azzeccato. Infatti, il fischietto designato ad arbitrare Bologna-Juve sarà Paolo Valeri, come appunto pronosticato da Sinisa.

Queste la dichiarazioni di Mihajlovic dello scorso lunedì, fatte nel post-gara di Verona-Bologna:

Su chi arbitrerà Bologna-Juventus: “Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, questo è sicuro. Ultimamente abbiamo avuto un po’ di esordienti e hanno fatto danni. Di sicuro metteranno un arbitro giusto, tra Valeri, Giacomelli, un altro, quello là… questo sono sicuro, ci posso scommettere”.