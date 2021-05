Calciomercato Milan, Pozzo: “De Paul? Spero resti con noi”

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, è tornato a parlare di Rodrigo De Paul, l’obiettivo da sogno del mercato rossonero

Il club rossonero sembra avere ben fissi in mente i suoi reali obiettivi di mercato. Se per l’attacco il nome di Dusan Vlahovic è quello più gradito a Maldini e Massara, quello di Rodrigo De Paul lo è per il reparto della trequarti.

Il Milan deve ancora fare i conti con il futuro incerto di Hakan Calhanoglu, che vicinissimo alla scadenza di contratto potrebbe cambiare a breve club. Un fattore che dispiacerebbe molto all’ambiente rossonero, ma purtroppo quando gli interessi e gli affari vengono prima dei colori è difficile trovare un soluzione.

Per questo, il Milan ha deciso di tutelarsi e guardarsi intorno in caso di addio del numero 10 turco. Hakan, soprattutto in questa ultima stagione, ha garantito buone prestazioni e grandi trame di gioco, oltre che una eccelsa lettura delle situazioni soprattutto in fase offensiva.

Ecco che alla squadra rossonera, quindi, non può venir a mancare un pezzo così importante. Serve ovviamente puntare su un sostituto all’altezza e di gran classe. Rodrigo De Paul è probabilmente uno dei profili più quotati a prendere il posto di Calhanoglu. Nell’argentino, la forza, la tecnica e la dirompenza le fanno da padrone. Il nodo che rimane da sciogliere riguarda l’alto valore di mercato del numero 10 dell’Udinese.

Sino ad oggi si è parlato di una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro. Somma che il Milan difficilmente deciderà di spendere. Per questo, si è più volte parlato della contropartita Hauge per arrivare a Rodrigo De Paul. Sull’argentino c’è comunque molta concorrenza, soprattutto in Italia, dato che anche Inter e Juventus sono sulle sue tracce.

E inoltre, non è da escludere la capacità dell’Udinese di riuscire e a trattenere il suo miglior gioiello. A proposito di ciò ha parlato proprio il presidente del club friulano, Giampaolo Pozzo.

Pozzo su De Paul: “Voglio ancora divertirmi con lui in campo”

Intervistato da Sport Italia, Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, non poteva non parlare del futuro di Rodrigo De Paul. Il suo centrocampista offensivo è uno dei profili più discussi del marcato europeo, ma Pozzo spera ancora di poterlo trattenere tra le fila bianconere:

“E’ un giocatore troppo importante per noi, è uno dei migliori giocatori mai visti militare all’Udinese sotto la mia gestione. E’ un talento fantastico! Noi speriamo che rimanga ancora con noi perché con lui ci siamo divertiti parecchio e vorrei divertirmi per ancora altro tempo. Il raggiungimento della Champions League per l’Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, mai stato semplice però vogliamo lottare sempre per arrivarci”.