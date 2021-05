Calciomercato Milan – Colpo dalla Juve: irrompe l’Atletico Madrid

Nelle ultime ore si era parlato di un interesse del Milan per un bianconero. Su questo è piombato forte l’Atletico Madrid

La notizia aveva stupito in positivo tutto l’ambiente rossonero: il Milan avrebbe mostrato un interesse per Paulo Dybala, attaccante o trequartista della Juventus. L’obiettivo principale del club rossonero è quello di trovare un sostituto ad Hakan Calhanoglu, che sembra ormai ai titoli di coda con il Milan.

Tanti i profili che piacciono alla dirigenza rossonera, tra cui Ilicic e De Paul. Ma l’indiscrezione delle ultime ore, lanciata da la Repubblica, parlava appunto di Paulo Dybala. La Juventus sarebbe disposta a far cassa, dato che ne ha estremamente bisogno, anche con la cessione dell’argentino. Valutato 50-60 milioni di euro non rappresenta affatto una facile operazione.

E ancor di più adesso, dato che l’Atletico Madrid avrebbe mostrato forte e concreto interesse per Dybala. Il club spagnolo avrebbe messo sul piatto una contropartita per arrivare a lui.

Atletico su Dybala, proposto scambio con Correa

Secondo il giornalista di beIN Sports, Tancredi Palmeri la Juventus è stata contattata dall’Atletico Madrid per Paulo Dybala. La società bianconera spera in realtà di scambiare l’argentino con il Manchester United per Paul Pogba.

Ma se l’operazione non dovesse andare a buon fine, è chiaro che la Juventus ascolterebbe le volontà dell’Atletico. Al club spagnolo piace molto Paulo Dybala, per questo avrebbe proposto come contropartita uno dei suoi miglior giocatori pur di ottenerlo, Angel Correa. Ricordiamo come questo sia stato ad un passo dal Milan nel 2019, ma l’Atletico richiedeva ben 40 milioni per il suo cartellino.

Ad ogni modo, la Juventus, secondo la medesima fonte, non apprezzerebbe tale scambio. Al massimo lascerebbe partire Bentancur per uno scambio con Correa. Rimane quindi tutto da decidere il futuro di Paulo Dybala; la Juventus aspetta la più conveniente occasione per cederlo e quindi per il Milan non sarà così semplice aprire un dialogo per lui.

La società bianconera sembra proiettata a riportare tra le sue fila Paul Pogba e vede in Dybala la contropartita più adatta per trattare con il Manchester United.