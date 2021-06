Calciomercato Milan | De Paul-Napoli, l’annuncio dell’Udinese

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli, ha parlato del futuro di De Paul, aprendo alla possibilità di un trasferimento nel capoluogo campano

Rodrigo De Paul volato in Sudamerica sta cercando di trovare la concentrazione per la prossima Coppa America, che giocherà con la maglia dell’Argentina, ma non è per nulla facile. Il fantasista dell’Udinese è al centro di diversi rumors di calciomercato. Tantissime squadre, non solo italiane, hanno mostrato interesse per il calciatore, intenzionato a lasciare l’Udinese durante la sessione estiva.

Le ultime dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: “Sono stato molto sincero e schietto con chi dovevo esserlo. Ho subito detto quello che penso, e soprattutto quello che voglio. Ormai ho 27 anni“. De Paul è consapevole del fatto di essere pronto a fare il tanto atteso salto di qualità, di lasciare l’Udinese per approdare in una big.

I friulani sono consapevoli della crescita del loro giocatore e sono pronti a lasciarlo andar via ma alle loro condizioni. Il club della famiglia Pozzo per Rodrigo De Paul vuole ben 40 milioni di euro. Una cifra davvero importante, in un periodo complicato per l’economia mondiale.

In attesa di Calhanoglu

Il Milan è certamente tra le squadre interessate a De Paul, soprattutto se non dovesse arrivare la firma di Hakan Calhanoglu. Serve un trequartista, capace di fare entrambe le fasi, come il turco o appunto l’argentino. I rossoneri potrebbero inserire il cartellino di Hauge, che ha una valutazione di 15 milioni di euro ma al momento l’Udinese sembra non voler contropartite tecniche.

Napoli pista possibile

Il giocatore piace anche a Inter, Juventus, Atletico Madrid, Arsenal e Napoli. Proprio in merito al club azzurro, in ottimi rapporti con l’Udinese, arrivano novità importanti. Andrea Carnevale, ex attaccante degli azzurri e attuale dirigente dei friulani, intervenendo ad “Arena Maradona”, programma di ‘Radio Crc Targato Italia’, ha così parlato della possibilità di vedere De Paul con la maglia del Napoli: “Tutto è possibile, negli ultimi anni Rodrigo ha avuto dei miglioramenti impressionanti: è un giocatore consacrato e molto richiesto. Se andasse al Napoli mi farebbe molto piacere e le possibilità ci sono”.