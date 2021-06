Theo Hernandez sfoggia il nuovo look ma “delude” i tifosi – FOTO

Il terzino del Milan sfoggia il nuovo look su Instagram ma delude i tifosi del Milan…

Theo Hernandez non è un calciatore banale, né in campo e né fuori. Da quando è in Italia ha fatto parlare molto di lui anche per questione di Gossip, soprattutto con la storia d’amore con Zoe Cristofoli. I due si erano lasciati qualche mese fa, ma a quanto pare sono tornati insieme. Lo testimoniano, ovviamente, le foto sui social apparsi in questi giorni di vacanze. A proposito di Instagram: un vero e propro diario per Theo, dove di recente ha anche pubblicato la foto durante il vaccino contro il Covid-19.

Leggi anche:

Insomma, tanto svago ma anche cose serie. L’ultima foto pubblicata ha attirato particolarmente l’attenzione dei tifosi perché Theo Hernandez ha sfoggiato un nuovo look: il colore dei capelli resta biondo acceso, ma adesso ha le treccine all’indietro. Un taglio che di certo non passa inosservato, soprattutto per chi era abituato a vederlo con i soliti capelli corti colorati di biondo. Adesso invece questa novità tutta estiva che però ha un po’ “deluso” i tifosi rossoneri. E il motivo è facile da intuire…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Qualche mese fa, prima della fine del campionato, in un’intervista Theo Hernandez promise di colorarsi i capelli di rossonero in caso di qualificazione in Champions League. Ecco, la qualificazione, per fortuna, è arrivata; i capelli rossoneri no. “Noi aspettiamo ancora il taglio, i tifosi non dimenticano Theo“, è uno dei commenti apparsi sotto la foto pubblicata da Theo. I tifosi quindi gli ricordano della sua promessa; per adesso non è arrivata una risposta, ma occhio a qualche sorpresa che può arrivare il giorno del ritiro. Con le treccine o senza? Vedremo.