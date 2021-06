Calciomercato Milan, colpo Ikoné: parla l’agente!

Andy Bara, noto agente, ha parlato anche di Jonathan Ikoné in ottica mercato rossonero. Il manager è stato intervistato da calciomercato.com

Soltanto qualche ora fa vi abbiamo riportato alcune dichiarazioni del noto agente Andy Bara per calciomercato.com. Il manager croato, intervistato dal noto sito sportivo, ha parlato di uno dei suoi assistiti di cui il nome è tornato ad essere accostato al Milan: Tiemouè Bakayoko. Bara ha raccontato alcuni dettagli sul futuro prossimo del calciatore francese, ma Baka non è stato l’unico argomento interessante in chiave rossonera.

Infatti, il manager croato ha anche parlato di un altro ipotetico obiettivo del Milan. Si tratta di Jonathan Ikoné, esterno destro del Lille sempre sotto l’ala dell’agenzia di procura per cui Andy Bara lavora. Ikoné è da tempo un osservato speciale di Maldini Massara, e con Samuel Castillejo in partenza potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per la fascia destra d’attacco.

In più, il suo contratto in scadenza nel 2022 potrebbe facilitare l’affare e mantenere basso il prezzo del suo cartellino. Valutazioni che il Milan starà sicuramente facendo, ma scopriamo i dettagli che Andy Bara ha rivelato riguardo al futuro del suo assistito Ikonè.

Bara: “Ikoné è un ottimo profilo. Lo seguono tantissime squadre”

Andy Bara, parlando per calciomercato.com di Jonathan Ikonè, ha sottolineato più volte il talento e le qualità dell’esterno francese. E ha confermato l’interesse del Milan per lui.

Questa la dichiarazione di Bara su Ikoné: