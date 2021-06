Calciomercato Milan, 4 offerte in arrivo: c’è già il sostituto!

Il giocatore del Milan interessa a quattro squadre e ci sono delle offerte in arrivo. Maldini ha già pronto il sostituto

Un futuro incerto e ancora tutto da scrivere. Nonostante il post di ieri su Instagram, continuano a circolare voci in merito ad un suo possibile addio ai rossoneri. L’interessamento di altri club non manca e potrebbero arrivare a breve delle offerte, in particolar modo dall’estero. Di chi stiamo parlando? Di uno dei giocatori più chiacchierati dai tifosi del Milan perché con doti fuori dal comune ma ancora inespresse in questi due anni milanisti.

Il rendimento di Rafael Leao, infatti, è stato altalenante in queste due stagioni. Non ci sono dubbi sul fatto che abbia del talento e dei colpi importanti, però manca continuità nelle prestazioni positive e anche l’atteggiamento in campo non è sempre dei migliori. L’ex di Sporting Lisbona e Lille dovrebbe crescere molto a livello mentale per diventare un grande giocatore.

Calciomercato Milan, idea Damsgaard se parte Leao

Il Corriere dello Sport conferma che il Milan è pronto a valutare eventuali proposte per Leao. Circolano indiscrezioni riguardanti l’interesse di Marsiglia, Wolverhampton ed Everton (Tuttosport aggiunge anche il Borussia Dortmund). Nei giorni scorsi la dirigenza rossonera ha avuto un colloquio con Jorge Mendes, agente del giocatore, e ha discusso del suo futuro oltre che di altre situazioni di mercato. I rossoneri valutano Leao intorno ai 30 milioni di euro.

In caso di cessione di Leao, Maldini e Massara potrebbero buttarsi su Mikkel Damsgaard. Il classe 2000 della Sampdoria ha positivamente impressionato nell’ultima stagione e sta facendo bene anche all’Europeo con la maglia della Danimarca. Il Milan si è interessato e può essere formulata un’offerta se venisse venduto Rafa.

Massimo Ferrero, patron della Samp, valuta circa 30 milioni di euro il suo gioiello. Il prezzo è trattabile e probabilmente è anche possibile inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso di denaro. Non c’è ancora nessuna trattativa, però presto possono partire dei sondaggi concreti da via Aldo Rossi.

Damsgaard alla prima stagione in Serie A ha messo insieme 2 gol e 4 assist in 35 presenze. Numeri sicuramente migliorabili nel secondo anno in Italia. Vedremo se lo trascorrerà ancora con la maglia blucerchiata oppure se sarà destinato a vestirne un’altra. Attenzione pure alle sirene dall’estero, perché l’ex Nordjaelland piace anche in altri campionati. In Premier League, in particolare, ci sono squadre a lui interessate. E si sa che lì i soldi per fare investimenti non mancano.