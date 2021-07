Tadic al Milan, l’Ajax fa muro: Maldini può giocarsi un’ultima carta

Il Milan ha messo nel mirino Tadic per rinforzare la trequarti, ma ma l’Ajax non vuole vendere l’ex Southampton. Maldini ha un’ultima speranza.

Da diversi giorni si parla del forte interesse del Milan verso Dusan Tadic. Nonostante i 32 anni, il giocatore serbo è ritenuto un profilo adatto al progetto.

Solitamente il club rossonero predilige investire su calciatori più giovani, però nella prossima stagione ci sarà anche la Champions League da disputare e dunque è importante che in squadra ci sia maggiore esperienza. Quella di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic non basta.

Leggi anche:

Tadic, l’Ajax non vuole venderlo: il Milan spera nell’entourage

Prendere Tadic dall’Ajax è molto complicato. Il direttore sportivo Marc Overmars ha già dichiarato pubblicamente che non c’è l’intenzione della società di Amsterdam di vendere il capitano della squadra. Una presa di posizione netta e che non sembra lasciare margini di trattativa.

Nonostante le parole di Overmars, il Milan sembra pronto a insistere. È quanto spiegato dal Corriere dello Sport, che conferma l’offerta rossonera da 4 milioni di euro netti a stagione per tre anni fatta a Tadic. Un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello da 2,3 milioni annui che gli versa l’Ajax.

Ma il Milan non può forzare troppo la mano con il club olandese. Tocca all’entourage del giocatore serbo parlare con Overmars per ottenere eventualmente il via libera al trasferimento. Niente braccio di ferro, però. Tadic è molto legato all’Ajax e pertanto non intende arrivare alla rottura con la società che gli ha dato fiducia in questi anni. È lusingato dall’offerta rossonera e gli piacerebbe approdare in Serie A, ma non farà pressioni eccessive per andarsene da Amsterdam.

Le speranze del Milan sono molto limitate, dunque. Tutto o quasi è nelle mani dell’entourage adesso. Con l’Ajax, che ha a suo favore anche un contratto che scade a giugno 2023 e dunque non deve vendere per forza ora, sarà complicato negoziare. La sensazione è che alla fine Maldini e Massara punteranno su un altro fantasista e l’ex Southampton rimarrà nei Paesi Bassi.