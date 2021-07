Euro 2020, Italia-Spagna: le probabili formazioni

Mancini e Luis Enrique hanno le idee chiare sulle formazioni da schierare nella semifinale dell’Europeo 2020 che si gioca oggi a Wembley.

È arrivato il grande giorno di Italia-Spagna, partita valida per le Semifinali dell’Europeo 2020. Dalle ore 21 allo stadio Wembley di Londra dovrebbe andare in scena una sfida spettacolare.

La nazionale di Roberto Mancini nei Quarti ha superato l’ostacolo Belgio ed è attesa a un’ulteriore prova di maturità. Gli azzurri giocano un ottimo calcio e hanno dimostrato di essere un gruppo unito. Sarà fondamentale non perdere compattezza e non sentire troppo la pressione di una sfida così importante.

Le Furie Rosse di Luis Enrique hanno avuto un cammino più complicato rispetto all’Italia, che ha faticato solo con l’Austria. Hanno chiuso il girone in seconda posizione dietro alla Svezia, agli Ottavi sono andati ai supplementari con la Croazia e ai Quarti sono serviti i rigori per avere la meglio sulla Svizzera. Il gioco non ha brillato, nonostante l’alto tasso tecnico presente nell’organico. Gli spagnoli sono sembrati anche meno squadra rispetto agli azzurri, che possono pensare di fare il colpo grosso stasera.

Italia-Spagna: gli schieramenti di Mancini e Luis Enrique

Mancini deve forzatamente rinunciare a Leonardo Spinazzola, infortunatosi nell’ultima sfida contro il Belgio e out per diversi mesi. Sarà Emerson Palmieri a sostituire il terzino della Roma sulla corsia sinistra difensiva nel 4-3-3 italiano. Il reparto arretrato sarà poi completato da Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Anche a centrocampo non ci sono dubbi su chi scenderà in campo. I titolari indiscussi sono Niccolò Barella, Jorginho e Marco Verratti. In attacco ancora fiducia a Ciro Immobile, autore di una brutta prestazione contro il Belgio. A supportare il bomber della Lazio ci saranno Federico Chiesa e Lorenzo Insigne. Domenico Berardi dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Pure la Spagna ha un assente, è Pablo Sarabia. Il giocatore del PSG ha segnato due gol e regalato altrettanti assist a Euro 2020, ma un infortunio muscolare lo ha messo KO. A sostituirlo nel 4-3-3 di Luis Enrique dovrebbe essere Dani Olmo, talento del Lipsia che era stato trattato anche dal Milan nel gennaio 2020. L’attacco sarà completato da Ferran Torres e da Alvaro Morata.

In difesa davanti a Unai Simon agirà il quartetto Azpilicueta-Pau Torres-Laporte-Jordi Alba. In mediana ci saranno Koke, Busquets e Pedri. Stasera a Londra vi sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande sfida di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-SPAGNA

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Spagna (4-3-3) – Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.