Sky – Milan, nome a sorpresa a sinistra: arriva dalla Serie B

Il Milan è alla ricerca di nuovi esterni difensivi, uno per fascia. A destra, dopo il rinnovo di Calabria, c’è la volontà di riprendere Dalot dal Manchester United: la trattativa non è semplice perché Maldini non lo vuole più soltanto in prestito e i Red Devils chiedono tanto per la cessione a titolo definitivo. L’unica strada è quella simile a Brahim Diaz: un nuovo prestito con diritto di riscatto più opzione di Recompra in favore dello United. Si continua a trattare. A sinistra, invece, il Milan ha da poco ceduto Laxalt alla Dinamo Mosca per circa 4 milioni di euro; Theo Hernandez è il titolare e serve assolutamente il sostituto. Anche in questo caso, sono stati fatti tanti nomi. L’ultimo è stato rivelato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, durante uno dei suoi interventi al tg sportivo. Un nome che di certo non ha riscosso grande successo fra i tifosi.

Secondo quanto riportato dal collega, il Milan starebbe pensando a Giuseppe Pezzella del Parma. Retrocesso in Serie B, l’esterno è alla ricerca di nuove opportunità nella massima serie e i rossoneri sarebbero una delle squadre più interessate. Anzi, addirittura la scorsa settimana l’affare era vicino alla chiusura, poi però Maldini ha chiesto altro tempo per pensarci. L’affare potrebbe quindi riaprirsi in qualsiasi momento e non ci sarebbero difficoltà per l’acquisto. Un’opzione, come detto, che non è piaciuta molto ai tifosi, che hanno commentato subito sui social l’indiscrezione di Baiocchini. Siamo in attesa di conferme in merito a questa voce di calciomercato che francamente ci convince poco. In ogni caso, c’è la necessità di comprare qualcuno lì a sinistra perché manca l’alternativa al titolare. Sfumato Junior Firpo, passato al Leeds United, non è da escludere anche una soluzione interna: si tratta di Milos Kerkez, acquistato dal Milan a gennaio per la squadra Primavera.