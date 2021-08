Calciomercato Milan, futuro James Rodriguez | Indizio sulla cessione

James Rodriguez fa un commento sul suo futuro e intanto dall’Inghilterra arriva un indizio che fa pensare a una cessione abbastanza vicina.

È noto da settimane che James Rodriguez può lasciare l’Everton, ma è ancora lì. Nonostante il neo allenatore abbia fatto capire che non rientra nel suo progetto tecnico-tattico, il fantasista colombiano è tuttora a Liverpool.

Il suo elevato ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione rappresenta un ostacolo non di poco conto. Jorge Mendes, agente del giocatore, sta provando a offrirlo a più squadre a condizioni di stipendio inferiori. Ma per adesso non è sbloccato nulla. Il potente procuratore portoghese ha proposto l’ex Real Madrid anche al Milan, però Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno compiuto mosse concrete finora.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, James Rodriguez incerto sul futuro

James Rodriguez su Twitch ha dichiarato quanto segue: «Sabato c’è una partita… ma non lo so, non credo che giocherò. Tutto può succedere fino alla fine del mese. Il calcio cambia sempre in fretta».

Il giornalista colombiano Pipe Sierra riferisce che il 29enne trequartista per tre giorni si è allenato separatamente del gruppo dell’Everton. I motivi non sono conosciuti. Ovviamente è facile pensare che il calciomercato possa c’entrare. Magari c’è una trattativa avanzata in corso per il suo trasferimento lontano da Liverpool.

Vedremo se nelle prossime ore emergerà qualche novità sul suo futuro. Proprio Sierra nei giorni scorsi ha ribadito che James Rodriguez è nel mirino del Milan e che l’affare si potrebbe sbloccare tra una decina dei giorni, quando le condizioni per fare la trattativa con l’Everton potrebbero essere più favorevoli. Vedremo se saranno i rossoneri ad andare all’assalto del colombiano o se sarà un’altra la squadra a cercare di assicurarselo.