Sorteggio Champions League, la diretta live dell’evento con aggiornamenti in tempo reale sulla composizione degli otto gironi per l’edizione 2021-22

GIRONE A:

GIRONE B:

GIRONE C:

GIRONE D:

GIRONE E:

GIRONE F:

GIRONE G:

GIRONE H:

18.07: La cerimonia è iniziata. Sul palco, il presidente Ceferin sta per premiare i medici della Danimarca che hanno soccorso Eriksen dopo il malore in campo a Copenaghen.

18.00: Mancano davvero pochi minuti all’inizio. C’è una novità in questa edizione di Champions. La terza classifica non accederà direttamente all’Europa League. Per ottenere il pass per l’EL dovrà superare un playoff con una delle seconde classificate dell’Europa League stessa.

17.48: Tra dieci minuti, l’inizio della cerimonia. L’evento sarà accompagnato dalla consueta consegna dei premi ai migliori giocatori della scorsa edizione

Non evoca bei ricordi Istanbul al Milan e ai suoi tifosi in Champions League. Almeno per oggi però il passato va accantonato per qualche ora perché proprio laddove il Milan ha subito una delle sconfitte più dolorose della sua storia in Champions, tornerà protagonista nella competizione dalla quale manca da 7 anni.

Dalle 18, infatti, proprio da Istanbul si alzerà il sipario sull’edizione 2021-22 di Champions League con il sorteggio della fase a gironi al via a metà settembre. Su MilanLive seguiremo l’evento in tempo reale con cronaca e aggiornamenti sulla composizione dei gruppi che ospiteranno il Milan e le altre tre italiane qualificate ovvero Inter, Atalanta e Juventus.

Sorteggio Champions, regolamento e fasce

Non ci sono particolari vincoli per il sorteggio di Champions League se non quello del mancato incrocio nella fase a gruppi tra squadre appartenenti alla stessa nazione. Al contempo, i club della stessa nazione giocheranno a coppie a giorni alterni il martedì e il mercoledì.

La certezza, nell’imprevedibilità del sorteggio, è la composizione delle quattro fasce dalle quali scaturiranno tutti gli accoppiamenti

FASCIA 1: Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter, Villarreal, Lille, Sporting Lisbona

FASCIA 2: Manchester United, Liverpool, PSG, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Siviglia, Borussia Dortmund

FASCIA 3: Ajax, Atalanta, Porto, Lipsia, Salisburgo, Shakthar Donetsk, Benfica, Zenti S.Pietroburgo

FASCIA 4: Milan, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev, Bruges, Malmoe, Young Boys, Sheriff Tiraspol