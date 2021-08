Milan, fuori dai convocati | Pioli: “Non solo Kessie e Ibra out”

Niente Milan-Cagliari per Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. L’attaccante svedese e il centrocampista ivoriano non saranno gli unici a saltare il match. Out anche l’ultimo arrivato, Pietro Pellegri

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, che ha risposto alle domande dei giornalisti, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, che come era noto, non saranno presenti domani, alla prima partita a San Siro dei rossoneri, contro il Cagliari: ” Franck e Zlatan stanno facendo un buon lavoro – ammette il tecnico rossonero -. Mi auguro che la prossima settimana possano iniziare a lavorare in parte in gruppo, per poi averli a disposizione”.

Leggi anche:

Pellegri out

Sosta che sarà importante anche per il nuovo arrivato, Pietro Pellegri. Il giovane attaccante sarà out per la partita contro i sardi: “Pietro non è ancora in condizioni ottimali – ammette Pioli -, quindi non sarà convocato anche se sta abbastanza bene. Gli sarà tanto utile la sosta”.

Chi sta sempre meglio e potrebbe giocare titolare, dopo esser partito in panchina contro la Sampdoria, è Ismael Bennacer – “La sua condizione è cresciuta ed è pronto per giocare dall’inizio”.

L’algerino appare essere davvero l’unico dubbio di formazione di mister Pioli. L’ex Empoli si gioca un posto con Rade Krunic, per affiancare Sandro Tonali in mediana.