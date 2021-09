Calciomercato Milan, dalla Spagna: duello per Kessie

Kessie potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. Due top club europei sono pronti a sfidarsi per l’acquisizione del cartellino.

Il futuro di Franck Kessie è ancora avvolto nel mistero. Il Milan spera ancora nel rinnovo del contratto, però la trattativa non si sblocca.

Paolo Maldini prima del match contro la Juventus ha rivelato che i dialoghi vanno avanti da un anno e mezzo. Dopo tutto questo tempo l’accordo non si è concretizzato e a meno di un anno dalla scadenza contrattuale diviene sempre più ipotizzabile un addio del giocatore a parametro zero. Dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, un altro titolare rischia di partire senza far incassare nulla al club rossonero.

PSG e Barcellona vogliono Kessie

Ci sono diverse squadre che hanno messo gli occhi su Kessie e ambiscono a ingaggiarlo a parametro zero. Quelle di cui si parla maggiormente in Spagna sono Barcellona e Paris Saint Germain.

Il Mundo Deportivo ha rivelato che ci potrebbe essere un nuovo duello di mercato come quello che ha riguardato Georginio Wijnaldum, poi finito a Parigi. E un altro centrocampista conteso dalle due società è Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Come Kessie, altro potenziale colpo a parametro zero. Pure Liverpool e Tottenham, comunque, sono in agguato.

Il Milan spera di non perdere il mediano ivoriano, elemento molto importante della squadra di Stefano Pioli. È stata messa sul tavolo una proposta economica molto importante all’agente George Atangana, con stipendio quasi triplicato rispetto ai 2,2 milioni di euro netti annui che percepisce attualmente.

Maldini e Massara hanno fatto tutto il possibile per confermarlo al Milan, per adesso non risultano essere previsti rilanci. Kessie, che a fine luglio aveva detto di voler rimanere in rossonero, avrà l’ultima parola. Considerando quanto aveva dichiarato dalle Olimpiadi di Tokio, i tifosi si aspettavano una firma immediata al rientro dal Giappone. Invece… L’epilogo della vicenda è molto incerto.