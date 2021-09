Calciomercato Milan, l’attaccante torna nel mirino | Occasione a parametro zero!

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo in attacco a parametro zero la prossima estate. Nel mirino una giovane punta francese

Il Milan lo ha seguito già nella finestra estiva del calciomercato, prima di chiudere per l’acquisto in prestito di Pietro Pellegri dal Monaco. Parliamo di Kolo Muani, giovane attaccante in forza al Nantes e che si sta conquistando l’attenzione di diversi club europei. Il francese classe 1998 (22 anni) rappresenta un ottimo prospetto. Molto bravo nel dribbling, è dotato anche di una grande velocità.

La duttilità è anche un ottima prerogativa al suo talento: oltre ad agire da prima punta, suo ruolo naturale, sa occupare con qualità anche le fasce d’attacco destra e sinistra. Un profilo che lo ha reso interessante agli occhi di Maldini e Massara già in estate, come dicevamo. Il contratto di Kolo Muani con il Nantes scadrà nel 2022 e ad oggi le probabilità per il suo rinnovo sono davvero basse.

Il club francese sta spingendo affinchè l’attaccante prolunghi la sua permanenza trai Canarini, ma Muani richiede 1 milione di euro di bonus alla firma e un ingaggio stagionale di 1,3 milioni di euro. Pretese, quelle del giocatore, che il Nantes non sembra disposto ad accogliere, ed ecco che il suo addio a parametro zero è una possibilità che va prendendo sempre più quota.

Leggi anche:

Milan, obiettivo Kolo Muani: un attaccante per svecchiare il reparto

Il Milan, dunque, e secondo quanto riporta calciomercato.com, è pronto valutare l’acquisizione a parametro zero del giovane Kolo Muani. Un’occasione da non perdere in estate e che può servire per dare una rinfrescata alla batteria d’attaccanti. Con Zlatan Ibrahimovic ormai prossimo all’addio al calcio, date le condizioni fisiche troppo altalenanti e i quasi 40 anni, Maldini e Massara potrebbero decidere di puntare sulla punta francese per creare un reparto più giovane e competitivo. Certo, Olivier Giroud rimarrebbe a fare da guida per qualche altra stagione.

Kolo Muani ha già rifiuato l’offerta dell’Eintracht Francoforte in estate, forte della speranza di avance da parte di club più blasonati. Il Milan, che in tema di crescita e sviluppo di giovani talenti è un osso duro, potrebbe fare al caso di Muani. L’attaccante classe ‘98 ha già messo a segno 2 gol e 2 assist nelle prime cinque gare di Ligue 1, e sa bene che le sue realizzazioni possono garantirgli il salto di qualità in un top club. Il Milan ci sta pensando, attratto anche dalla possibilità dell’affare a costo zero.