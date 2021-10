Atalanta-Milan, non solo Gosens: Gasperini può perderne altri due

Gasperini per Atalanta-Milan dovrà sicuramente rinunciare a Gosens, ma ci sono altri due giocatori titolari in dubbio per il big match.

Domenica sera a Bergamo big match tra Atalanta e Milan, due squadre che in questa stagione si contendono la qualificazione in Champions League. E forse si contenderanno anche qualcosa in più…

Entrambe hanno speso energie nelle partite europee disputate in settimana. La squadra di Gian Piero Gasperini ha giocato mercoledì contro lo Young Boys e dunque ha un giorno in meno di riposo rispetto ai rossoneri. Nel corso del match la Dea ha anche perso per infortunio Robin Gosens, titolare della corsia sinistra.

Leggi anche:

Dubbi Toloi e Demiral per Atalanta-Milan

Ma il laterale tedesco potrebbe non essere l’unico assente dell’Atalanta nella sfida contro il Milan. Infatti, ci sono due difensori che non sono nella migliore condizione fisica. Bergamo e Sport spiega che oggi Rafael Toloi e Merih Demiral si sono allenati al parte. L’italo-brasiliano ha un fastidio all’adduttore, mentre il turco accusa un problema al flessore.

Non si tratta di infortuni pesanti, però Gasperini dovrà valutare la situazione dei due giocatori nella giornata di sabato quando ci sarà l’allenamento di rifinitura. La notizia positiva per l’Atalanta è il recupero di José Palomino, che sarà regolarmente a disposizione per la partita contro la squadra di Stefano Pioli.

Matteo Lovato, arrivato in estate dall’Hellas Verona, è pronto a giocare titolare nel caso in cui si liberasse un posto in difesa. Il 21enne veneto era finito anche nel mirino del Milan in precedenza, però è il club nerazzurro che se lo è poi assicurato.

A proposito del Milan, neanche i rossoneri saranno a pieno organico a Bergamo. Saranno assenti Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Rade Krunic. Out anche il terzo portiere Alessandro Plizzari.