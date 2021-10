Tonali, gol in Atalanta-Milan: c’è una prima volta per lui

Non solo una grande prestazione, c’è anche una prima volta per Sandro Tonali con la maglia del Milan: arriva la prima rete su azione

E’ un Tonali sempre più sicuro delle proprie qualità e dei propri mezzi quello che stiamo vedendo in questa stagione. Un salto in avanti davvero notevole quello del centrocampista italiano rispetto alla scorsa stagione, dove non era riuscito ad incidere ed a prendersi una maglia da titolare.

Niente a che vedere col Sandro di questo inizio di campionato, che ha già all’attivo due reti ed un assist in sette partite di Serie A oltre che prestazioni convincenti anche in Champions League. Dimenticate le voci dell’anno scorso, con i tifosi rossoneri non convinti del suo acquisto: Tonali si è finalmente preso il Milan.

La seconda gioia di Sandro con la maglia del Milan

Ieri l’ennesima prestazione da veterano: contro l’Atalanta Tonali è stato semplicemente superlativo. Prima il salvataggio quasi sulla linea di porta: sul tiro a botta sicura di Malinovskyi, si butta a peso morto pur di non concedere la rete alla Dea. Poi nel finale di primo tempo sradica palla dai piedi di Freuler, si invola a tu per tu con Musso e lo batte con la freddezza del campione.

Già, campione, perché Sandrino ha tutto per poterlo diventare: anche Totti ne era consapevole già un anno e mezzo fa. Tonali era andato in gol già alla seconda giornata di campionato contro il Cagliari, nel 4-1 di San Siro. In quel caso marcatura arrivata direttamente su calcio di punizione che ha fatto esplodere il pubblico milanista. Nella magica serata di ieri, invece, è arrivata la prima rete su azione. La prima di tante, come si augura tutto l’ambiente rossonero, che spera di vedere Sandro Tonali ancora per molti anni indossare la maglia del diavolo e onorarla in tutto il mondo.