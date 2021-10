Calciomercato Milan, occhi a Salisburgo | Sondaggi per tre talenti

Il Milan è rimasto impressionato da tre giocatori che militano nel Red Bull Salisburgo e ha già preso informazioni per il futuro.

Il Milan sul mercato ha una linea precisa negli ultimi anni. Si punta sui giovani talenti e al contempo si cerca di avere in squadra anche dei giocatori esperti che li aiutino a crescere.

Il progetto sta funzionando, però il club non si adagia e punta sempre a migliorare. Per il futuro si guardano a prospetti di diversi campionati, soprattutto esteri. Negli ultimi giorni si è parlato di Noa Lang e Yari Verschaeren che giocano in Belgio nella Jupiler Pro League, ma Paolo Maldini e Frederic Massara guardano anche all’Austria.

Milan interessato a Sucic, Aaronson e Kjaergaard

Stando a quanto rivelato da calciomercato.com, il Milan ha manifestato il proprio interesse per tre giocatori che militano nel Salisburgo: Luka Sucic, Brenden Aaronson e Maurtis Kjaergaard. Sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi sia con il club austriaco che con i rappresentati dei ragazzi.

Sucic è un centrocampista croato classe 2002. Già lo scorso anno c’erano state voci inerenti un interessamento del club rossonero. Si tratta di un talento che gode di grande considerazione e che ha il potenziale per diventare un top player in futuro.

Aaronson è un trequartista americano classe 2000. 3 gol e 3 assist in questo inizio di stagione. Nel gennaio 2021 il Salisburgo ha investito oltre 5 milioni di euro per prelevarlo dalla Major League Soccer (MLS), dove militava nel Philadelphia Union.

Anche Kjaergaard è un trequartista, è danese e ha 18 anni. 1 gol e 2 assist per lui nelle 7 presenze messe assieme in questa stagione. Il Salisburgo lo ha scovato due anni fa nelle giovanili del Lyngby, in Danimarca. Il Milan osserva lui e i compagni di squadra con grande interesse.

Il club di proprietà della Red Bull è un modello per quanto riguarda la ricerca di giovani talenti. Spesso i migliori transitano prima al Lipsia, altra squadra della Red Bull, per poi approdare nei top club europei. Vedremo se anche per i tre ragazzi appena citati ci sarà questo percorso.