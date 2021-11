Fiorentina-Milan, probabili formazioni: qualche dubbio per Italiano e Pioli

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan: Italiano e Pioli hanno fatto quasi tutte le scelte per il match.

Terminata la sosta nazionali, ripartono i campionati e il Milan si trova ad affrontare un’insidiosa trasferta a Firenze. La Fiorentina non è un’avversaria facile e i rossoneri dovranno metterci il massimo impegno per uscire dal campo con i 3 punti.

In attesa del big match Inter-Napoli, la squadra di Stefano Pioli può allungare in classifica mettendosi da sola in testa. Sicuramente il mister avrebbe volentieri fatto a meno delle assenze di Davide Calabria e Ante Rebic, due giocatori molto importanti che si sono infortunati.

Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Milan

Pioli per Fiorentina-Milan conferma il collaudato modulo 4-2-3-1. In porta sarà Tatarusanu il titolare, data l’assenza di Maignan. In difesa occasione per Kalulu a destra, mentre a sinistra torna Theo Hernandez dopo la squalifica nel derby. Al centro della difesa dovrebbero agiranno Romagnoli e Kjaer. Tomori si è infortunato, lieve fastidio all’anca, e si spera di recuperarlo contro l’Atletico Madrid.

A centrocampo dovrebbero essere Tonali e Kessie i preferiti, con Bennacer che probabilmente partirà dalla panchina. Nella batteria di trequartisti agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Per il posto da centravanti ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud.

Italiano si ritrova senza Dragowski, Nastasic, Milenkovic, Martinez Quarta, Pulgar, Bennassi e Kokorin. Davanti a Terracciano giocherà il quartetto Odriozola-Venuti-Igor-Biraghi. Centrocampo di qualità con Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Nel tridente offensivo la punta di diamante sarà ovviamente Vlahovic, supportato da Callejon e Saponara. Nico Gonzalez recuperato, ma parte dalla panchina.

SERIE A, FIORENTINA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (Duncan); Callejon (Sottil), Vlahovic, Saponara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (Bennacer), Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud (Ibrahimovic).