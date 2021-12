Julian Alvarez, mossa anti Milan del River Plate | I dettagli

Il River Plate sta cercando di evitare la cessione di Julian Alvarez nel calciomercato di gennaio.

Ormai Julian Alvarez è sulla bocca di tutti i più importanti operatori di mercato. I suoi numerosi gol in Argentina gli hanno attirato le attenzioni dei maggiori club europei, pronti a farsi avanti per comprarlo già nella sessione invernale.

C’è anche il Milan tra le squadre interessate alla stella del River Plate, il cui contratto scade a dicembre 2022. Il club rossonero ha mandato un proprio osservatore in Argentina per visionare da vicino il giocatore. Lo stesso Geoffrey Moncada, capo-scout milanista, si è poi recato in Sud America. Non c’è un’offerta, pare, ma la situazione viene monitorata con attenzione.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, il River punta al rinnovo di Alvarez

Il Milan deve fare i conti con una numerosa e agguerrita concorrenza nella corsa a Julian Alvarez. Nelle ultime ore sembra che il Barcellona si sia inserito prepotentemente nella corsa al 21enne attaccante argentino.

Il River Plate, comunque, vuole giocarsi le sue carte per trattenerlo. Stando a quanto spiegato da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, i Millonarios hanno proposto un rinnovo del contratto. Alvarez sta prendendo in considerazione la possibilità di prolungare per un altro anno o due rispetto all’attuale scadenza (dicembre 2022).

Il giocatore ha solamente una condizione: non toccare la clausola di risoluzione da circa 25 milioni di euro (tasse comprese) presente nel contratto in essere. Il suo desiderio comunque resta quello di andare a giocare in Europa. Se non già a gennaio, nella prossima estate.

Considerando che tra un anno ci sarà il Mondiale in Qatar, forse gli converrebbe rimanere almeno altri sei mesi in Argentina per giocare con continuità e avere maggiori chance di essere convocato dalla nazionale. Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e le varie società straniere sono in agguato.