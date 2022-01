Calciomercato Milan, il fantasista finisce in Russia | Affare in prestito

Uno dei nomi accostati al Milan nel recente passato potrebbe proseguire la sua carriera in Russia. Trattativa in corso.

Il club rossonero negli ultimi anni ha sempre avuto un occhio di riguardo per il Lille, squadra ricca di talenti. Non a caso, proprio da lì sono arrivati Rafael Leao prima e Mike Maignan poi. Altre operazioni potrebbero essere effettuate tra i due club, che vantano ottimi rapporti.

Adesso si parla di Sven Botman, il cui arrivo però è molto complicato dell’elevato prezzo del cartellino. L’ex di Ajax ed Heerenveen sarebbe un ottimo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli, che ha perso Simon Kjaer per tutto il resto della stagione e dovrà rinunciare a Fikayo Tomori per almeno un mese.

Yazici, dai gol al Milan al CSKA Mosca

Tra i calciatori del Lille che nel recente passato sono stati accostati al Milan c’è anche Yusuf Yazici, fantasista classe 1997. Già quando militava nel Trabzonspor gli osservatori rossoneri lo avevano messo nel mirino. L’agente confermò tutto. Ma fu il club francese poi nell’estate 2019 ad assicurarselo spendendo quasi 18 milioni di euro.

Il Milan ha potuto vedere molto da vicino quanto può essere forte il turco. Il 5 novembre 2020 a San Siro ha segnato i tre gol che hanno permesso alla sua squadra di vincere 3-0 il match valido per la fase a gironi dell’Europa League. Una prestazione che alla dirigenza rossonera non passò affatto inosservata, anche se poi non ha portato ad alcuna trattativa. Nonostante l’addio di Hakan Calhanoglu a fine stagione, la dirigenza non ha preso un nuovo trequartista e dunque Yazici non è stato oggetto di negoziazioni.

Dell’ex Trabzonspor si sta riparlando negli ultimi giorni, ma non in chiave Milan. Infatti, sembra che la sua carriera possa proseguire in Russia. Il giornalista Nicolò Schira spiega che c’è una trattativa avanzata con il CSKA Mosca per un trasferimento in prestito. Sia dalla Francia che dalla Turchia giungono conferme su questa operazione.

Yazici nel Lille non era più un intoccabile e la sua stagione attuale non è delle migliori: 22 presenze (6 da titolare) con solo un gol e un assist. Normale che in tale situazione abbia valutato la possibilità di lasciare la Francia. Il CSKA Mosca è in pole position e potrebbe chiudere l’affare nelle prossime ore.