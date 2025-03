Pulisic poco brillante, c’è una spiegazione: Conceicao svela un retroscena

L’ex Chelsea non sta vivendo un periodo facile, però non è un caso: ne ha parlato nel dettaglio Conceicao in conferenza.

Christian Pulisic è uno dei calciatori migliori di questa difficile stagione del Milan. Anche se da un po’ di tempo non sta avendo un rendimento di altissimo livello, i suoi numeri stagionali rimangono decisamente positivi: 12 gol e 9 assist in 35 presenze.

Il capitano della nazionale americana è stato spesso decisivo, è uno di quei calciatori che dal nulla sa trovare la giocata giusta e incidere. Certamente è tra coloro che possono risolvere le situazioni più difficili durante le partite e, non a caso, il club rossonero vuole rinnovargli il contratto. Ci sono già stati contatti positivi tra le parti e la sensazione è che presto si arriverà alle firme. La nuova scadenza dovrebbe essere portata a giugno 2029 con stipendio che sale da 4 a 5 milioni di euro netti annui.

Milan, Pulisic non sta benissimo: i dettagli

Guardando le ultime partite, si è notato un Pulisic in condizione fisica non ottimale. A volte è stato messo in panchina e qualcuno ha anche ipotizzato che vi fosse qualche problema con Sergio Conceicao, circostanza smentita ufficialmente sia dal giocatore che dall’allenatore stesso.

Conceicao nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio ha spiegato una cosa molto importante: “Il mattino di Bologna-Milan il dottore mi ha detto che non poteva giocare titolare. Ho dovuto spostare Musah a destra e inserire Felix, che non doveva essere titolare. Da un mese ha un piccolo problema fisico e dobbiamo gestirlo. Non è ancora al 100%“.

Il tecnico portoghese ha confermato la sensazione che c’era da fuori: l’ex Chelsea sta convivendo con un fastidio di natura fisica che lo sta limitando. Conceicao e il suo staff sono costretti a fare una gestione nel suo utilizzo, onde evitare che la situazione peggiori. Speriamo di rivedere Pulisic al massimo della condizione fisica al più presto, il Milan ha bisogno di lui.

Vedremo se sabato il numero 11 rossonero partirà di nuovo dalla panchina, cosa da non escludere a questo punto. Aver avuto un calendario con partite ogni tre giorni non ha aiutato. Dopo Milan-Lazio la situazione migliorerà, con più tempo a disposizione per recuperare la migliore forma fisica. Per Conceicao è fondamentale riavere Pulisic al 100%.